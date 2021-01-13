Россиян предупредили о возможных изменениях рубля

Если стоимость нефти и дальше будет расти, тогда рубль может начать укрепляться.

Специалист по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин сообщил агентству "Прайм", что в ближайшие дни пара USD/RUB может вернуться к уровню 75 рублей. По его словам, в настоящее время российская валюта продолжает находиться под давлением внешних факторов (восстановление доллара, стоимость нефти, выборы и кризис в США, пандемия коронавируса и так далее), поэтому она по-прежнему демонстрирует слабость. Тем не менее Бабин отметил, что если стоимость нефти и дальше будет расти, тогда рубль может начать укрепляться.

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