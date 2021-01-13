Вирусолог: Россия вышла на зимнее плато по COVID-19

Анатолий Альтштейн отметил, что в настоящее время в стране по-прежнему наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что Россия вышла на зимнее плато по коронавирусной инфекции. Также он отметил, что сейчас в стране наблюдается небольшой спад заболеваемости, однако пока рано говорить о победе над COVID-19. По его словам, в настоящее время нет предпосылок для существенного уменьшения новых случаев инфицирования коронавирусом. Также Альтштейн добавил, что нынешние объемы прививания россиян недостаточны для массового охвата граждан страны, пишет РИА Новости.

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