В России врачи выявили 22850 новых случаев COVID-19

В нашей стране общее число заболевших достигло 3471053 человек.

За прошедшие сутки российские врачи подтвердили 22850 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных медработники выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Такие данные 1 января привел оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Таким образом, в нашей стране общее количество зараженных увеличилось до 3471053 человек, из них 2854088 пациентов вылечилось, 63370 больных умерло от осложнений.

Ранее в ВОЗ рассказали, как мутации влияют на ситуацию с пандемией COVID-19.

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