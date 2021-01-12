В ВОЗ рассказали, как мутации влияют на ситуацию с COVID-19

Любая мутация коронавирусной инфекции затрудняет ситуацию с распространением COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире канала "Россия 24" заявила, что любая мутация коронавирусной инфекции затрудняет ситуацию с распространением COVID-19. По ее словам, сейчас специалистам необходимо постоянно отслеживать поведение вируса на предмет тяжести заболевания и смертности. Вуйнович отметила, что новая разновидность коронавируса оказалась более заразной, поэтому обстановка по COVID-19 требует введения дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, пишет РИА Новости.

Напомним, что российская сторона решила продлить запрет на авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения новой мутации коронавируса.

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