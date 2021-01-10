Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году

К концу этого года рубль может окрепнуть по отношению к доллару и евро.

Руководитель департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко рассказал агентству РИА Новости, что в 2021 году стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 70-80 руб., а европейской – 82-92 руб. Также аналитик предположил, что к концу текущего года рубль, вероятнее всего, окрепнет по отношению к доллару и евро.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что действующего американского лидера Дональда Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне.