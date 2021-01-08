Стоимость нефти Brent превысила $55 за баррель

Эксперты считают, что рост нефтяных котировок связан с итогами переговоров стран ОПЕК+.

По данным Лондонской биржи, в пятницу стоимость нефти марки Brent превысила $55 за баррель, составив $55,29. Отмечается, что такой показатель зафиксирован впервые с 26 февраля прошлого года. Цена нефти марки WTI выросла до $51,59.

По мнению экспертов, наблюдающийся рост нефтяных котировок связан с итогами переговоров стран ОПЕК+, на которых Саудовская Аравия согласилась в ближайшие месяцы сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки, пишет РБК.

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