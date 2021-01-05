Эксперты назвали основные риски 2021 года, помимо COVID-19
05.01.2021 11:15
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В тройку главных мировых опасностей этого года вошли кризисы в США, борьба с пандемией коронавируса и изменением климата.
Эксперты перечислили основные риски, с которыми весь мир может столкнуться в наступившем 2021 году. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на консалтинговую компанию Eurasia Group. Уточняется, в данный список вошли:
- "Разделенная Америка": приход к власти Джо Байдена может привести к тому, что в США начнется новая эпоха, в которой около половины американцев будут считать нелегитимными всех последующих президентов страны.
- Пандемия коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что продолжающееся распространение COVID-19 угрожает не только здоровью и жизни людей, но и экономической и политической стабильности.
- Борьба с изменением климата. Ожидается, что мировое сотрудничество в этой сфере со временем может смениться на конкуренцию.
- Рост напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
- Проблемы с передачей данных в международном формате.
- Высокая вероятность возникновения международного конфликта в киберпространстве.
- Экономические трудности Турции.
- Спад экономической активности стран Ближнего Востока из-за низкой стоимости нефти.
- Предстоящая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель.
- Политический, экономический и социальный кризисы в Латинской Америке.
Ранее "Капитал страны" писал, что американские санкции не смогут помешать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".
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