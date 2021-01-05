Мишустин сохранил повышенный размер пособия по безработице

Максимальный размер пособия по потере работы составит 12130 руб.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году сумма пособий по безработице сохранится на прежнем уровне. Уточняется, что максимальный размер пособия составит 12130 руб., а минимальный – 1500 руб. Также в правительстве отметили, что в первые 3 месяца после потери работы россиянину будут выплачивать 75% от заработка, но не более 12130 руб., а вторые 3 месяца – 60% заработка, но не более 5000 руб., говорится на официальном ресурсе кабмина России.

Напомним, что весной 2020 года власти страны увеличили размер пособия по безработице с 8000 руб. до 12130 руб. в качестве меры поддержки гражданам, потерявшим работу в период пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что трудоустроенным пенсионерам могут проиндексировать пенсии в 2021 году.