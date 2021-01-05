В Кремле рассказали о критике со стороны Путина

Дмитрий Песков заявил, что порой возникают рабочие моменты, которые впоследствии необходимо корректировать.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью "Соловьев Live" на YouTube-канале рассказал, что иногда подвергается жесткой критике со стороны главы России Владимира Путина. По его словам, в подобных случаях "жить сразу не хочется", уточнив, что это бывает редко, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российское правительство приняло решение сохранить повышенный размер пособия по потере работы.