В Кремле рассказали о критике со стороны Путина
Дмитрий Песков заявил, что порой возникают рабочие моменты, которые впоследствии необходимо корректировать.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью "Соловьев Live" на YouTube-канале рассказал, что иногда подвергается жесткой критике со стороны главы России Владимира Путина. По его словам, в подобных случаях "жить сразу не хочется", уточнив, что это бывает редко, пишет РИА Новости.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что российское правительство приняло решение сохранить повышенный размер пособия по потере работы.
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