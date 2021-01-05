Путин и Меркель обсудили внутриукраинский конфликт

Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Во вторник российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с разрешением внутриукраинского конфликта в рамках выполнения Минских договоренностей и соглашений Нормандского саммита. Кроме того стороны затронули темы, связанные с совместной борьбой с распространением коронавируса нового типа, а также возможное сотрудничество профильных ведомств России и Германии по производству вакцин от COVID-19, говорится на портале Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что после критики со стороны Владимира Путина у него сразу же пропадало желание жить.