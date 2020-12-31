Украинцы хотят вакцинироваться российским препаратом от COVID-19

Николай Исаев считает, что вакцинация для граждан Украины должна быть бесплатной.

На официальном портале украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция, в которой жители страны просят руководство Украины закупить российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V" для того, чтобы все желающие смогли привиться ей. Уточняется, что автором этого документа выступил Николай Исаев. На данный момент петиция набрала 17 голосов из 25000 необходимых для ее рассмотрения президентом, пишет Лента.ру.

Как ранее сообщал "Капитал страны", Конституционный суд Украины обвинил Владимира Зеленского в превышении полномочий.