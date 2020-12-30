Владимира Зеленского обвинили в превышении полномочий

В украинском КС считают, что председатель судебного органа Александр Тупицкий продолжит исполнять свои обязанности, несмотря на указ президента страны.

В среду, 30 декабря, пресс-служба Конституционного суда (КС) Украины завила, что украинский лидер Владимир Зеленский превысил свои полномочия, а также нарушил несколько статей Конституции страны, когда отстранил председателя КС Александра Тупицкого с поста судьи сроком на два месяца. В судебном органе считают, что соответствующий указ президента должен быть отменен, пишет "Интерфакс".

Напоминаем, что накануне Зеленский принял решение временно отстранить Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Киев собирается сделать все для того, чтобы тема Крымского полуострова для Москвы стала "адской".