Количество заболевших COVID-19 в РФ увеличилось на 27747 человек

В Российской Федерации общее число зараженных коронавирусом составило 3159297 человек.

31 декабря российский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции COVID-19 по стране сообщил, что за минувшие 24 часа медработники обнаружили 27747 новых случаев заболевания коронавирусом. Традиционно, наибольшее число зараженных было зафиксировано в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758) и Подмосковье (1487).

Таким образом, на 31 декабря 2020 года в России общее количество инфицированных составило 3159297 человек, из них 2554340 больных выздоровело, 57019 пациентов стали жертвами коронавируса.

Ранее российский инфекционист озвучил условие возвращения россиян к обычному образу жизни.