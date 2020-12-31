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Порошенко назвал виновных в задержании 33 россиян в Белоруссии

31.12.2020 12:38
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Порошенко назвал виновных в задержании 33 россиян в Белоруссии

Петр Порошенко пообещал добиться привлечения к ответственности виновных в крушении лайнера MH17.

Бывший глава Украины Петр Порошенко в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что он является организатором операции по задержанию 33 российских граждан на территории Белоруссии. По его словам, такая спецмиссия была инициирована еще в 2018 году. Порошенко добавил, что цель данной операции заключалась в том, чтобы захватить "вагнеровцев", которые якобы причастны к крушению малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, пишет ТАСС.

Напоминаем, что летом 2020 года белорусские правоохранительные органы уведомили российскую сторону о задержании 33 граждан РФ, их обвиняли в подготовке и организации массовых беспорядков на территории республики.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что протесты в стране против действующих властей не прекратятся.

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