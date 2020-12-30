Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме

Ранее киевские власти рассказали, что в новом году собираются оказывать давление на Россию из-за полуострова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на странице в Facebook написала, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском полуострове можно назвать "заявлением из преисподней", пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в новом году украинские власти собираются сделать все возможное для того, чтобы тема Крыма стала для российской стороны "адской".