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Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме

30.12.2020 19:13
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме

Ранее киевские власти рассказали, что в новом году собираются оказывать давление на Россию из-за полуострова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на странице в Facebook написала, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском полуострове можно назвать "заявлением из преисподней", пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал страны", в новом году украинские власти собираются сделать все возможное для того, чтобы тема Крыма стала для российской стороны "адской".

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