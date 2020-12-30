Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины о Крыме
30.12.2020 19:13
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Ранее киевские власти рассказали, что в новом году собираются оказывать давление на Россию из-за полуострова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на странице в Facebook написала, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском полуострове можно назвать "заявлением из преисподней", пишет РИА Новости.
Как ранее сообщал "Капитал страны", в новом году украинские власти собираются сделать все возможное для того, чтобы тема Крыма стала для российской стороны "адской".
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