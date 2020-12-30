Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от COVID-19 на детях

Сейчас документы на тестирование препарата против коронавируса на детях и беременных находятся в стадии написания.

В среду директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что научное учреждение через 1-1,5 месяца собирается подать в Министерство здравоохранения России разрешительный пакет документов для проведения тестирования отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V" на детях и беременных. Также он отметил, что испытание данного препарата начнется только после того, как ведомство одобрит соответствующие документы, пишут "Известия".

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, какая отечественная вакцина против коронавируса лучше.