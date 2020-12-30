Голикова рассказала, какая российская вакцина от COVID-19 лучше

У препаратов от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на данный момент нет ни одного отрицательного отзыва.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что обе зарегистрированные российские вакцины против коронавируса ("Спутник V" и "ЭпиВакКорона") являются действенными и безопасными, несмотря на их различия. По ее словам, эти препараты имеют существенные отличия, поскольку создавались на основе разных компонентов. Голикова пояснила, что одна вакцина разработана на основе аденовируса, а вторая – пептидная, которая состоит из трех частей генома COVID-19, устойчивых к мутации, пишет РИА Новости.

Ранее она сообщила, что, вероятнее всего, в начале следующего года российские граждане смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться от коронавируса.