В РФ число заболевших коронавирусом выросло на 26513 человека

В стране общее количество инфицированных достигло 3131550 человек.

В среду, 30 декабря, оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил, что в стране суточный прирост заболевших составил 26513 новых случая COVID-19. Уточняется, что больше всего зараженных выявили в столице РФ (5105), Санкт-Петербурге (3764) и Московской области (1608).

Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране общее количество инфицированных составило 3131550 человек, из них 2525418 человек выздоровело, 56426 человек умерло.

Ранее "Капитал страны" писал, что в ВОЗ предсказали будущее коронавируса.