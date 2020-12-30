В ВОЗ предсказали будущее COVID-19

Дэвид Хейман считает, что люди смогут жить с коронавирусом, поскольку они уже научились бороться с ним.

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейман заявил, что коронавирусная инфекция стремится стать эндемиком (то есть она будет привязана к определенной местности). Также он выразил мнение, что люди научатся жить рядом с COVID-19, несмотря на его мутации, так как у человечества уже есть инструменты для борьбы с данным заболеванием. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на The Guardian.

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