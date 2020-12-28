Песков высказался о новых мерах поддержки бизнеса

На данный момент власти РФ не планируют оказывать экстренных мер для поддержки предпринимателей.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что ведение новых мер господдержки в условиях пандемии коронавируса для российского бизнеса возможно, однако все будет зависеть от сложившейся ситуации. Он отметил, что сейчас правительство страны занимается реализацией существующих программ помощи, оказываемых предпринимателям. Также Песков добавил, что на данном этапе власти не планируют принимать экстренные меры для поддержки бизнеса, пишет РИА Новости.

Ранее Минобрнауки России признало, что качество дистанционного образования оказалось ниже, чем очное.