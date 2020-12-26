В Госдуме ответили на слова Зеленского о войне с Россией

Заявления президента Зеленского о всеобщей мобилизации населения Украины на борьбу с Россией является политическим пиаром.

В Государственной думе России прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если Россия нападет на Украину через Крым, то такая ситуация приведет к "большой войне". Тем не менее, хотя сам Зеленский против войны с российской стороной, он готов воевать, и в случае нападения раздаст населению автоматы. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью изданию "Фокус".

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек считает слова президента Зеленского пустой риторикой, направленной на желание получить больше "политических очков". По его мнению население Украины больше обрадуется выплате социальных пособий, чем розданному оружию для войны с Россией, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет отказаться от минских соглашений.