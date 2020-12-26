В России запрещены госзакупки импортных масок

Соответствующее постановление подписано правительством России.

В Правительстве России приняли решение ограничить государственную закупку медицинских масок. Так, согласно новому распоряжению кабинета министров, запрещены госзаказы медицинских масок. Исключение сделано только для стран, входящих в Евразийский экономический союз. Запрет будет действовать до 31 декабря следующего года, пишет РИА Новости.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 3 млн.