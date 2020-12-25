Владимир Зеленский считает, что Россия, в отличие от Украины и Евросоюза, не хочет разрешать конфликт в Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус" заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений касательно урегулирования ситуации в Донбассе. Однако он отметил, что не может сделать этого, поскольку в этом случае европейские партнеры, скорее всего, снимут все санкции с Российской Федерации и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что киевские власти хотят оставить жителей Крыма без пресной воды.