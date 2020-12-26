Россия сможет не исполнять решение международного арбитража по делу ЮКОСа

Конституционный суд РФ дал возможность Правительству не платить присужденные международным арбитражем $57 млрд акционерам ЮКОСа.

Правительство России обратилось с просьбой к Конституционному суду РФ (КС) о разъяснении применения в России международных соглашений, подписанных, но не ратифицированных российской стороной. Речь идет о Договоре к Энергетической хартии, который Россия подписала, но так и не ратифицировала, тем не менее документ использовался с 1994 года. Именно на этот Договор ссылались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд, а с учетом процентов $57 млрд, в их пользу. КС однозначно дал понять, что у Правительства России есть право подписывать любые международные договоры от имени страны, но судебные разбирательства по ним могут осуществляться исключительно на территории России. Такая позиция, по мнению экспертов, может стать основанием для того, чтобы не выплачивать денежные средства акционерам ЮКОСа по решению международного арбитража, пишет РБК.

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