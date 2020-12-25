Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в 2021 году

В следующем году жителей России ожидают семь сокращенных трудовых недель.

Роструд обнародовал календарь выходных и праздничных дней на следующий год. Согласно ему, в феврале российских граждан ожидает шестидневная трудовая неделя: из-за празднования Дня защитника Отечества россиянам придется работать 20 числа для того, чтобы потом отдыхать три дня подряд (21, 22 и 23 февраля).

Кроме того жители страны в начале марта и мая будут трудиться 4 дня благодаря Международному женскому дню, празднику Весны и Труда, а также Дню Победы.

В первый летний месяц граждан России ожидает один выходной день – 14 июня, поскольку празднование Дня РФ (12 июня) решили перенести на понедельник.

Помимо этого в начале ноября россияне будут работать три дня (с 1 по 3 ноября) в связи с Днем народного единства, а последняя трудовая неделя следующего года завершится 30 декабря, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность сокращения новогодних выходных.