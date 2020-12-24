Назван источник второй волны коронавируса в РФ

Сейчас россияне в основном заражаются от людей, которые находятся рядом, а не от приезжих.

Профессор Сколтеха, заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин назвал источник второй волны коронавируса нового типа на территории России. По его словам, сейчас россияне заражаются COVID-19 не от приезжих, как это было с первой вспышкой заболеваемости, а от людей, которые находятся рядом. Базыкин пояснил, что в стране достаточно активных случаев коронавируса для того, чтобы эпидемия распространялась по России без приезжих, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российские врачи обнаружили рекордное число случаев COVID-19 за сутки.