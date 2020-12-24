СМИ: политика США вынуждает Германию сближаться с Россией

Вальдемар Гердт убежден: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на давление с американской стороны.

Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт рассказал изданию РИА Новости, что политика Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток-2" вынуждает Берлин сближаться с Москвой. По его словам, вторая ветка трубопровода обязательно будет достроена, несмотря на давление со стороны США, так как данный проект отвечает энергетическим интересам всего Евросоюза. Кроме того Гердт добавил, что реализация "Северного потока-2" станет "серьезной проверкой немецкого правительства на суверенность решений".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что новые санкции США против второй ветки трубопровода могут затруднить его строительство.