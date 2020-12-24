Матвиенко отреагировала на возможный рост цен в 2021 году

Индексация пенсионных выплат не может стать поводом для повышения стоимости базовых продуктов.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время итоговой пресс-конференции заявила, что в начале следующего года стоимость социально значимых продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости не должна увеличиться, поскольку никаких оснований для роста цен нет. Также она добавила, что индексация пенсионных выплат не может стать поводом для повышения стоимости базовых продуктов.

"В нынешнее время нет оснований серьезных для того, чтобы цены пошли в рост", – цитирует агентство РИА Новости слова Валентины Матвиенко.

Ранее "Капитал страны" писал, что в следующем году пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,3%.