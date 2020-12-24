Граждан России ожидает короткая рабочая неделя
24.12.2020 10:52
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Россияне будут отдыхать с 1 по 10 января 2021 года.
В России последняя рабочая неделя (с 28 по 31 декабря) в этом году будет иметь сокращенный формат. Об этом российским гражданам напомнило издание ФАН.
Также в агентстве напомнили, что 31 декабря является предпраздничным днем, а значит, продолжительность рабочей смены сокращается на один час.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин попросил все регионы страны сделать последний день 2020 года выходным.
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