Граждан России ожидает короткая рабочая неделя

Россияне будут отдыхать с 1 по 10 января 2021 года.

В России последняя рабочая неделя (с 28 по 31 декабря) в этом году будет иметь сокращенный формат. Об этом российским гражданам напомнило издание ФАН.

Также в агентстве напомнили, что 31 декабря является предпраздничным днем, а значит, продолжительность рабочей смены сокращается на один час.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин попросил все регионы страны сделать последний день 2020 года выходным.