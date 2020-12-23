В Кремле рассказали о контактах России с командой Байдена

На данный момент Москва не видит позитивных изменений в отношениях с Вашингтоном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду рассказал журналистам, что у российской стороны пока нет запланированных контактов с администрацией избранного американского президента Джо Байдена. По его словам, соответствующие вопросы от США не поступали. Также Песков добавил, что на данный момент Москва не видит позитивных изменений в отношениях с Вашингтоном после смены власти, поскольку Россия последовательно получает новые американские санкции, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что США ввели новые ограничительные меры в отношении РФ.