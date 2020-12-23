Дмитрий Песков высказался о ценах на бензин в России

В 2020 году россиян интересовали вопросы ЖКХ, газификации регионов и отопления.

В среду, 23 декабря, официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", рассказал, что в 2020 году в Российской Федерации цены на бензин были стабильными, поэтому на большой пресс-конфренции российского президента Владимира Путина россияне не задавали вопросов о стоимости топлива. Представитель отметил, что граждан страны больше интересовали темы, связанные с газификацией регионов, отоплением и ЖКХ, пишет РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что для России трубопровод "Северный поток-2" является приоритетным проектом.