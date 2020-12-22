Путин призвал «не хулиганить» с ценами на бензин

Правительство примет меры для сдерживания темпов роста цен на топливо в рамках инфляции.

22 декабря лидер России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком заявил, что в стране необходимо регулировать стоимость нефтепродуктов. Также глава государства призвал власти «не хулиганить» с ценами на бензин, поскольку не только нефтяная отрасль, но и потребители ресурсов должны чувствовать себя комфортно. В свою очередь вице-премьер отметил, что правительство примет меры для сдерживания темпов роста цен на топливо в рамках инфляции, сообщает РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» писал, что малоимущих россиян и пенсионеров могут освободить от уплаты НДС на продукты питания.