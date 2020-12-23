Песков: для России СП-2 является приоритетным проектом

Работы, направленные на завершение строительства "Северного потока-2", продолжаются.

В среду, 23 декабря, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что для России газопровод "Северный поток-2" является приоритетным проектом. Кроме того он напомнил, что работы, направленные на завершение строительства второй ветки газопровода, продолжаются, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что 15 января 2021 года в водах Дании начнутся работы по укладке труб для проекта "Северный поток-2".