Песков: для России СП-2 является приоритетным проектом
23.12.2020 14:16
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Работы, направленные на завершение строительства "Северного потока-2", продолжаются.
В среду, 23 декабря, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что для России газопровод "Северный поток-2" является приоритетным проектом. Кроме того он напомнил, что работы, направленные на завершение строительства второй ветки газопровода, продолжаются, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что 15 января 2021 года в водах Дании начнутся работы по укладке труб для проекта "Северный поток-2".
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