Трубоукладчик "Северного потока-2" снова сменил владельца

Ранее собственником судна "Фортуна" была российская компания "Универсальная транспортная группа".

Трубоукладочное судно "Фортуна", которое сейчас занимается прокладкой труб для газопровода "Северный поток-2" в немецких водах, снова сменило владельца. Новым собственником "Фортуны" стала российская компания ООО "КВТ-Рус", в ее штате числится один сотрудник. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на обновленную запись в Российском международном реестре судов (РМРС).

Предполагается, что смена владельца трубоукладочного судна произошла из-за возможного усиления американских штрафных санкций в отношении проекта "Северный поток-2".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство второй ветки газопровода будет завершено.