Песков ответил на введение новых санкций США против РФ
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет должным образом отстаивать свои национальные интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение новых американских санкций в отношении российских организаций. По его словам, уходящая в отставку администрация США решила ухудшить и без того сложные отношения с Москвой. Также Песков добавил, что наложение очередных американских ограничительных мер можно считать враждебным шагом, направленным против России, пишет ТАСС.
Ранее «Капитал страны» сообщал, что США ввели новые санкции против РФ.
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