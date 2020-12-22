Песков ответил на введение новых санкций США против РФ

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет должным образом отстаивать свои национальные интересы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение новых американских санкций в отношении российских организаций. По его словам, уходящая в отставку администрация США решила ухудшить и без того сложные отношения с Москвой. Также Песков добавил, что наложение очередных американских ограничительных мер можно считать враждебным шагом, направленным против России, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что США ввели новые санкции против РФ.