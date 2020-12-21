Песков сравнил санкции США против СП-2 с гибридной войной

Дмитрий Песков считает, что ограничительные меры в отношении газопровода являются примером недобросовестной конкуренции со стороны США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток-2» можно сравнить с разновидностью гибридной войной. По его мнению, лучшим ответом в этой ситуации будет успешное завершение данного проекта. Кроме того Песков напомнил, что подобного рода штрафные санкции должны приниматься по решению Совета Безопасности ООН, а не США, пишет «Российская газета».

Ранее в Болгарии рассказали, почему Вашингтон не сможет остановить строительство проекта «Северный поток-2».