Минздрав РФ оценил эффективность принятых мер по COVID-19

Эпидситуация более контролируемая в тех субъектах РФ, в которых введены действенные и своевременные ограничения по COVID-19.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время селекторного совещания с российскими регионами оценил эффективность принятых антикоронавирусных мер. По его словам, эпидемиологическая ситуация более контролируемая в тех субъектах РФ, в которых введены действенные и своевременные ограничения по COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее российский инфекционист выразил мнение, что в будущем коронавирус станет более заразным.