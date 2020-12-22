Минздрав РФ оценил эффективность принятых мер по COVID-19
Эпидситуация более контролируемая в тех субъектах РФ, в которых введены действенные и своевременные ограничения по COVID-19.
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время селекторного совещания с российскими регионами оценил эффективность принятых антикоронавирусных мер. По его словам, эпидемиологическая ситуация более контролируемая в тех субъектах РФ, в которых введены действенные и своевременные ограничения по COVID-19, пишет РИА Новости.
Ранее российский инфекционист выразил мнение, что в будущем коронавирус станет более заразным.
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