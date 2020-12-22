Российские врачи выявили 28776 новых случаев COVID-19

В России с начала пандемии общее количество инфицированных составило 2906503 человека.

В оперштабе России по борьбе с распространением COVID-19 во вторник рассказали, что российские медицинские работники за последние сутки выявили 28776 новых случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что больше всего новых больных врачи обнаружили в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760) и Подмосковье (1498).

Таким образом, с начала пандемии в нашей стране зарегистрировали 2906503 инфицированных COVID-19, из них 51912 человек скончалось, 2319520 пациентов поправилось.

Ранее "Капитал страны" писал, что перед новогодними праздниками в Москве ужесточили контроль за соблюдением противокоронавирусных мер.