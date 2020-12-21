В Москве ужесточили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер
Особенное внимание будет уделено местам массового скопления людей.
Столичное управление Роспотребнадзора приняло решение перед новогодними праздниками ужесточить контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений в организациях Москвы, а также в местах массового скопления людей. Отмечается, что такая мера была введена в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории столицы, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Напоминаем, что сегодня российские врачи зарегистрировали рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом.
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