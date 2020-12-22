Инфекционист: в будущем коронавирус станет более заразным

Все вирусы видоизменяются, поскольку им нужно выжить в окружающей среде.

Через 5-7 лет коронавирус нового типа станет более заразным, но при этом данное заболевание будет протекать легче, без тяжелых последствий. Об этом изданию РИА Новости рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Он пояснил, что все вирусы видоизменяются, поскольку им нужно выжить в окружающей среде.

«Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина», – сказал Тимаков.

Также инфекционист добавил, что такой процесс сейчас наблюдается в Великобритании: мутировавший штамм COVID-19 оказался на 70% заразнее обычного, однако заболевание начало протекать в более легкой форме.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией.