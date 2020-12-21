S7 планирует запустить чартерные рейсы по трем направлениям

К перевозке допускаются пассажиры, которые имеют разрешение на перелеты в условиях действующих антикоронавирусных ограничений.

Пресс-служба компании S7 сообщила, что в конце декабря российский авиаперевозчик запускает чартерные рейсы по трем международным направлениям: в Рим, Милан и Мюнхен. Купить билеты могут граждане государства назначения, а также Европейского Союза, Шенгенского соглашения или имеющие вид на жительство. К перелету на рейсах в Москву допускаются россияне и иностранцы, имеющие право на въезд в Россию и отрицательный тест на COVID-19 (со сроком действия, не превышающим 72 часа). Также представитель авиакомпании S7 добавил, что перелеты в Мюнхен будут выполняться с 28 декабря каждый понедельник, в Рим с 29 декабря по вторникам, в Милан – с 30 декабря по средам, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что за сутки российские врачи обнаружили рекордное число новых случаев инфицирования COVID-19.