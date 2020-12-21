В РФ обнаружили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За все время пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 2877727 случаев заболевания.

21 декабря в российском оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили, что число случаев заболевания коронавирусом за сутки выросло на рекордные 29350. Добавляется, что наибольшее количество инфицированных врачи обнаружили в Москве (7797), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523).

Таким образом, общее число зараженных в России достигло 2877727 человек, из них 2295362 заболевших излечилось, 51351 пациент стал жертвой COVID-19.

Напоминаем, что в Казахстане началось производство российской вакцины против коронавируса.