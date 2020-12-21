Путин: Россия готова продлить ДСНВ-3, но от США нет ответа

Срок действия ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года.

В понедельник лидер России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны заявил, что российская сторона готова продлить срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), однако со стороны США до сих пор нет никакого ответа, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в середине октября текущего года Владимир Путин предложил другим странам продлить действие ДСНВ-3.