Путин предложил продлить СНВ-3 на год без всяких условий

Такое решение позволит провести полноценные переговоры по всем имеющимся вопросам.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Российский лидер предложил продлить существующие условия Договора без всяких условий сроком на один год. По его мнению, такое решение даст возможность провести необходимые содержательные переговоры по всем имеющимся вопросам, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия отказалась от трехсторонних консультаций по катастрофе малайзийского Boeing MH17 с Нидерландами и Австралией.