Россия собрала один из рекордных урожаев зерна за всю историю страны

Всего аграрии собрали 132,9 млн т зерновых культур.

Согласно данным Росстата, в этом году Россия собрала один из рекордных урожаев зерновых культур за всю историю страны. Российские аграрии собрали 132,9 млн т зерна. Этот показатель стал вторым, уступив только рекордному урожаю зерновых в 2017 году. Урожай 2020 года на 9,7% превышает количество зерна, собранного в прошлом году.

Тем не менее сельхозпроизводителям не удалось превысить показатели 2019 года по другим культурам. Так, сахарной свеклы собрано 32,4 млн т, что на 40,5% меньше прошлогоднего сбора, семян подсолнечника собрали 13,3 млн т (минус 13,7% к показателю 2019 года), урожай картофеля оказался меньше прошлогоднего на 10,9%, так как всего собрали 19,7 млн т, а 14,1 млн т собранных овощей меньше, чем в прошлом году на 2%, пишет РБК.

Как ранее сообщал "Капитал страны" о рекордном сборе исторического для региона урожая зерновых отчитались в Мордовии. Аграриям удалось добиться урожая в 1,760 млн т зерна.