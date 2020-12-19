Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
19 ДЕК, 19:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 ДЕК, 19:44 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россия собрала один из рекордных урожаев зерна за всю историю страны

19.12.2020 18:50
Комментарии
Россия собрала один из рекордных урожаев зерна за всю историю страны

Всего аграрии собрали 132,9 млн т зерновых культур.

Согласно данным Росстата, в этом году Россия собрала один из рекордных урожаев зерновых культур за всю историю страны. Российские аграрии собрали 132,9 млн т зерна. Этот показатель стал вторым, уступив только рекордному урожаю зерновых в 2017 году. Урожай 2020 года на 9,7% превышает количество зерна, собранного в прошлом году.

Тем не менее сельхозпроизводителям не удалось превысить показатели 2019 года по другим культурам. Так, сахарной свеклы собрано 32,4 млн т, что на 40,5% меньше прошлогоднего сбора, семян подсолнечника собрали 13,3 млн т (минус 13,7% к показателю 2019 года), урожай картофеля оказался меньше прошлогоднего на 10,9%, так как всего собрали 19,7 млн т, а 14,1 млн т собранных овощей меньше, чем в прошлом году на 2%, пишет РБК.

Как ранее сообщал "Капитал страны" о рекордном сборе исторического для региона урожая зерновых отчитались в Мордовии. Аграриям удалось добиться урожая в 1,760 млн т зерна.

Комментировать (без регистрации)
В Пенсионный фонд переведены средства для новогодних выплат детям
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Инфляция победила. Дешевых денег в России не будет

Инфляция победила. Дешевых денег в России не будет
Экономика

Стала известна стоимость пресс-конференции Путина

Стала известна стоимость пресс-конференции Путина
Экономика 2

Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль

Россиянам надоело смотреть на то, как падает рубль
Экономика

Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62

Россия на дне. Из 85 регионов бедствие терпят 62
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»

Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»

Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области

Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области

Новости дня

18:15 Ученые: новый тип COVID-19 распространяется более быстрыми темпами Ученые: новый тип COVID-19 распространяется более быстрыми темпами
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:21 США закрывают два последних консульства в России США закрывают два последних консульства в России
15:46 Попова: эпидемия коронавируса закончится к весне Попова: эпидемия коронавируса закончится к весне
13:07 В России за сутки выявили 28209 новых случаев инфицирования коронавирусом В России за сутки выявили 28209 новых случаев инфицирования коронавирусом
12:46 В Пенсионный фонд переведены средства для новогодних выплат детям В Пенсионный фонд переведены средства для новогодних выплат детям
12:16 Помпео: Россия входит в список врагов США Помпео: Россия входит в список врагов США
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 ДЕК, 18:22 Правительство поддержало обнуление президентских сроков Правительство поддержало обнуление президентских сроков

Узнай, страна!

18 ДЕК, 18:53 Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!» Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 ДЕК, 18:10 Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области
18 ДЕК, 16:38 С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги
17 ДЕК, 21:50 Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области Вторая очередь нового молочного комплекса открыта в Пензенской области
17 ДЕК, 17:34 Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области Новая система очистки отработанного воздуха появилась в Воронежской области
17 ДЕК, 15:58 Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае Плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн построено в Краснодарском крае
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 ДЕК, 01:04 Рекордный сбор зерна и восстановление лесов. Анализ деятельности ПФО за ноябрь Рекордный сбор зерна и восстановление лесов. Анализ деятельности ПФО за ноябрь
16 ДЕК, 17:25 Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области Особая технология по производству сапропеля разработана в Тюменской области
16 ДЕК, 16:34 В Чувашии открыли новую линию по производству крупы В Чувашии открыли новую линию по производству крупы
16 ДЕК, 13:49 «Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье «Катерина Великая» сошла со стапеля в Приморье
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter