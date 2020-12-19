В Пенсионный фонд переведены средства для новогодних выплат детям

Общий объем полученных Пенсионным фондом средств составляет 73,6 млрд рублей.

Как сообщили в Министерстве финансов России, ведомство уже перевело в Пенсионный фонд РФ денежные средства для осуществления новогодних выплат детских пособий, которые положены всем малышам до 7 лет включительно. Выплаты пообещал во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин. Всего, по словам представителя Минфина, переведено 73,6 млрд рублей, а сами средства взяты из резервного фонда Правительства РФ, пишет РИА Новости. Напоминаем, что глава России Владимир Путин пообещал выплатить всем детям до 7 лет включительно по 5 тыс. рублей в качестве подарка к Новому году.

Ранее в Пенсионном фонде России дали разъяснения, как можно получить деньги на детей до 7 лет включительно в размере 5 тыс. рублей.