Онищенко призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Геннадий Онищенко считает, что иммунизация граждан РФ позволит не только сдерживать распространение коронавируса, но и управлять эпидемиологическим процессом.

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал изданию РИА Новости, что распространение коронавирусной инфекции в стране протекает в рамках эпидемиологических закономерностей, поэтому наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

"То, что рост идет, он должен идти", - сказал он.

Также Онищенко добавил, что ранее приятые противокоронавирусные меры в столице позволяют в определенной степени контролировать распространение вируса. Тем не менее, депутат считает, что решать проблему с COVID-19 нужно с помощью проведения массовой вакцинации россиян, а не прибегать к дополнительным ограничениям или локдауну. В связи с этим Онищенко призвал граждан страны к активному участию в прививочной кампании, так как иммунизация населения позволит не только сдерживать распространение коронавируса, но и управлять эпидемиологическим процессом.

Ранее стало известно, при каком условии возможно повторное заболевание COVID-19.