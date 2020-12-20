В России число заболевших COVID-19 выросло на 28948 человек

С начала эпидемии в стране общее количество зараженных коронавирусом составило 2848377 человек.

20 декабря оперштаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказал, что за последние сутки российские медики зарегистрировали 28948 человек, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Больше всего зараженных выявили в Москве (7263), Санкт-Петербурге (3759) и Подмосковье (1539).

Добавляется, что за все время эпидемии COVID-19 в России общее число инфицированных составило 2848377 человек, из них 2275657 пациентов выздоровело, 50858 больных умерло от осложнений.

Ранее российский эпидемиолог назвал условие повторного заболевания коронавирусом.