Ученые: новый тип COVID-19 распространяется более быстрыми темпами

В настоящее время неизвестно, вызывает ли новый штамм коронавируса более высокую смертность и как он реагирует на вакцины и лечение.

Британские ученые заявили, что новый тип коронавирусной инфекции, выявленный на юге Англии, распространяется более быстрыми темпами. С таким заявлением выступил главный врач Великобритании, профессор Крис Уитти. По его словам, Всемирная организация здравоохранения уже предупреждена об обнаружении нового типа коронавируса. В настоящее время британские специалисты проводят исследования для того, чтобы выяснить, имеет ли новый тип вируса более высокую смертность и как новый штамм реагирует на вакцину и существующие методы лечения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России завершится эпидемия коронавируса.