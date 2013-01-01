Рекордный сбор зерна и восстановление лесов. Анализ деятельности ПФО за ноябрь



Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном «Капиталом страны».

Национальные проекты

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Республики Башкортостан удалось добиться соотношения выбытия и воспроизводства лесов в 104,3%, то есть площадь вырубок составила 13,99 тыс. га, в то время как лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 14,6 тыс. га. Хороших показателей в рамках нацпроекта добилась и Удмуртия, где в 2020 году будет восстановлено 8,5 тыс. га леса.

Башкортостан отличился и в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В республике вместо запланированных 6 тыс. объектов дорожного хозяйства отремонтировано 7 тыс. объектов, а вместо 123 млн кв. м асфальтобетонного покрытия уложено 142 млн кв. м. В Марий Эл в рамках нацпроекта нацелились завершить 170 км автомобильных дорог, выделив для этой цели 3,4 млрд рублей. Самарской области удалось войти в тройку регионов-лидеров по реализации нацпроекта с показателями в 303 км отремонтированных автомобильных дорог на 124 объектах и 2,5 млн кв. м. уложенного асфальтобетона.

В Пермском крае превысили целевые показатели по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В регионе расселено 82,03 тыс. квадратных метров аварийного жилья, что составляет 148,8% от плана.

Агропромышленный комплекс

В Республике Марий Эл отмечается высокий уровень самообеспеченности продовольствием: по мясу и мясопродуктам 398%, по овощам - 125%, по картофелю - 138%. Валовое производство зерна составило 307 тыс. т в весе после доработки, что на 30% больше показателей 2019 года, завершен сев озимых культур на площади 45 тыс. га (превышение 20% к 2019 году). Введены в оборот 4,3 тыс. га сельхозземель, при плане 3 тыс. га.

В Мордовии добились исторического для региона урожая зерна - 1,760 млн т. Собрано 80 тыс. т масличных культур, 1,5 млрд штук яиц, за 10 месяцев на каждого жителя региона произведено 377 кг мяса и 506 л молока.

Рекордных показателей за 10 лет по сбору зерна достигли в Прикамье, собрав 350 тыс. т зерновых. Валовый сбор картофеля составил 73 тыс. т (+16% к 2019 году), а сев озимых произведен на 19 тыс. га, что на 27% выше уровня 2019 года.

Молочная отрасль Удмуртии по итогам 10 месяцев демонстрирует темпы роста на уровне 6,3%. Произведено 673,8 тыс. т молока, что на 40 тыс. т превышает показатели 2019 года. Аграрии Нижегородской области произвели более 480 тыс. т молока, что на 4% больше, чем в 2019 году. А в Оренбуржье улучшают генетический потенциал крупного рогатого скота, закупая животных в Германии и Бельгии.

В Пензенской области за 10 месяцев произведено 328,7 тыс. тонн молока, что на 11,5% больше, чем в 2019 году, 347,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (+12% к 2019 году), производство яиц всех видов составило 256,3 млн штук (+16,8%). А индекс производства пищевых продуктов составил 107,7%. Аграрии получили 3,333 млн т зерновых и зернобобовых культур, 1,780 млн т сахарной свеклы.

Более 1 млн т зерна нового урожая заложено в элеваторы Саратовской области, 870 тыс. т из которых составляет пшеница. Также аграриями области произведено 117,4 тыс. тонн молока, что составляет 105,5% к уровню 2019 года.

За 10 месяцев текущего года из Чувашии экспортировано 18,7 тыс. т продукции АПК ($26,4 млн в стоимостном выражении), что на 2,2% превышает показатель за весь 2019 год. Экспорт идет в Китай, Польшу, Германию, Таджикистан, Казахстан, на Украину и в Бельгию.

Инвестиции

«Газпром» направит более 4 млрд рублей инвестиций в газификацию Марий Эл в течение пяти лет и 2,4 млрд рублей на газификацию Мордовии.

Благодаря сотрудничеству с турецкими компаниями в экономику Ульяновской области вложено 9 млрд рублей инвестиций и создано порядка 650 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей региона. Только в первом полугодии внешнеторговый оборот региона с Турцией превысил $2,5 млрд.

Туризм

В Республике Башкортостан стартовал проект «Башкирское долголетие.Туризм». Пожилые жители региона могут один раз в год бесплатно совершать одно- и двухдневные поездки по объектам туристического показа республики.

В Мордовии появился новогодний тур «Зима с мордовским акцентом». Гостей ждут национальные песни и танцы, традиционные блюда, народные игры на свежем воздухе и теплые сувениры.

Экологическая тропа, отрывшаяся в парке «Дикий» в Удмуртии, расположена на кронах деревьев. С нее можно увидеть вольеры с дикими животными, включая спасенных от браконьеров медведя и волков. А в Кировской области экологическая тропа, расположена в государственном заказнике «Пижемский». Она имеет протяженность более 8 км и охватывает десять природных объектов, таких как Береснятский водопад и Буржатский утес, пещера «Киров 600», скальная стенка у деревни Тяптичи, скальный комплекс «Камень» и скала Часовой.

В Нижегородской области сосредоточились на онлайн туризме. Так, на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS появились 10 онлайн-экскурсий по уникальным усадьбам, которые связаны с известными российскими династиями. А на экологической тропе Керженского заповедника открыли первый в области памятный знак в честь выдающегося русского писателя Владимира Короленко.

Производство

В Кировской области объем отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств вырос на 5,9%, по сравнению с показателем 2019 года, или на 11,2 млрд рублей, составив 201,9 млрд рублей.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за 9 месяцев 2020 года увеличился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $2,39 млрд. А объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий вырос на 2,9%, составив 183,7 млрд рублей.

Индекс промышленного производства в Саратовской области за 10 месяцев составил 101,8%. Индекс производства пищевых продуктов за 9 месяцев достиг 104,9%, по производству напитков – 104,0%. Причем отгрузка пищевой продукции за 9 месяцев составила 79,5 млрд. рублей или 138,5% к соответствующему периоду 2019 года, производство напитков – 1,7 млрд. рублей или 143,9%.

Строительство

С начала года в Татарстане введено в эксплуатацию 2,367 млн квадратных метров жилья. Из них 117 тыс. квадратных метров – за последние полмесяца. Выполнение годового плана составляет почти 80%.

В Прикамье за 10 месяцев введено в эксплуатацию 780,5 тыс. кв. метров жилья. Это 100,1% к аналогичному периоду прошлого года.

В Кировской области, по состоянию на 25 ноября, переселено 362 человека. До конца 2020 года запланировано переселение 910 человек из аварийного жилья площадью 16,5 тыс. квадратных метров. Ввод жилья вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Нижегородской области. За 10 месяцев было введено в эксплуатацию более 1,2 млн квадратных метров жилья.

В Оренбуржье в январе-октябре введено в эксплуатацию 684 тыс. кв. метров нового жилья. А в Ульяновской области за аналогичный период сдано порядка 800 тыс. кв. метров жилых площадей.

Транспорт

Возобновил курсирование через Саранск поезд «Стриж» No 713/714 сообщением Санкт-Петербург — Москва — Самара. В Мордовии кроме столицы этот поезд останавливается еще на станции Красный Узел. Маршрут предполагает остановки в Москве (Курский вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе и Сызрани.

А в Ульяновской области медицинским учреждениям передано 34 автомобиля скорой помощи: 28 автомобилей скорой медицинской помощи УАЗ Профи класса В и 6 автомобилей марки Форд Транзит класса C.